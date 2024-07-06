Россия потеряла около 5000 военных, штурмуя один микрорайон Часового Яра – ВСУ

4 июля Силы обороны отошли из микрорайона Канал, где были разрушены их позиции

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Россияне потеряли около 5000 военных при взятии только одного микрорайона Часового Яра в Донецкой области, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

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"По нашей информации, там около 5000 враг положил за время Часовоярской операции по взятию уничтоженными одного или полтора квартала города", – заявил военный.

Он сообщил, что оккупанты вошли в разрушенные ими руины микрорайона в Часовом Яру.

В целом, россияне несут ощутимые потери на направлении, заметил спикер.

4 июля Волошин сообщил, что подразделения Сил обороны отошли с позиций в микрорайоне Канал в Часовом Яру.

Военный объяснил: район было нецелесообразно удерживать – это угрожало жизни и здоровью военнослужащих, поскольку украинские позиции были разрушены.

Часов Яр на карте Deepstate: микрорайон Канал находится на востоке города, под оккупацией

Часів Яр на мапі Deepstate

10 июня Волошин сообщил, что главной линией обороны ВСУ в Часовом Яру является канал Северский Донец – Донбасс.

20 июня бойцов 24 ОМБр имени короля Даниила передислоцировали под Часовым Яром, ситуацию там назвали сверхтяжелой.

28 июня 24 бригада сообщила: ситуация в Часовом Яру и вокруг него остается сложной, наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец – Донбасс.

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