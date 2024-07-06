Россия потеряла около 5000 военных, штурмуя один микрорайон Часового Яра – ВСУ
Россияне потеряли около 5000 военных при взятии только одного микрорайона Часового Яра в Донецкой области, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
"По нашей информации, там около 5000 враг положил за время Часовоярской операции по взятию уничтоженными одного или полтора квартала города", – заявил военный.
Он сообщил, что оккупанты вошли в разрушенные ими руины микрорайона в Часовом Яру.
В целом, россияне несут ощутимые потери на направлении, заметил спикер.
4 июля Волошин сообщил, что подразделения Сил обороны отошли с позиций в микрорайоне Канал в Часовом Яру.
Военный объяснил: район было нецелесообразно удерживать – это угрожало жизни и здоровью военнослужащих, поскольку украинские позиции были разрушены.
- 10 июня Волошин сообщил, что главной линией обороны ВСУ в Часовом Яру является канал Северский Донец – Донбасс.
- 20 июня бойцов 24 ОМБр имени короля Даниила передислоцировали под Часовым Яром, ситуацию там назвали сверхтяжелой.
- 28 июня 24 бригада сообщила: ситуация в Часовом Яру и вокруг него остается сложной, наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец – Донбасс.
Читайте также: Уже есть часть "клещей". Что будет, если упадет Константиновка и куда разрастется фронт