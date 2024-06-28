24 ОМБр – о Часовом Яре: Самые ожесточенные бои в районе канала Северский Донец – Донбасс
Ситуация в Часовом Яре и вокруг него остается сложной, наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец – Донбасс. Об этом сообщила пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады.
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По словам военных, захватчики уничтожают Часов Яр разным вооружением, применяют большое количество FPV-дронов и бьют сбросами по украинским бойцам.
"Оккупанты бросают на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V", атакуют непрерывно в лоб и пытаются обойти его с флангов", – рассказывает пресс-служба.
Воины добавляют, что ресурс врага "бесконечен": взамен ликвидированным оккупантам подвозят все новых и новых.
"Нам нужно больше огневых средств, больше дронов, больше вашей поддержки", – добавили бойцы 24 ОМБр.
- 13 июня 2024 года в ВСУ сообщали о трех сутках почти непрерывного штурма россиян в районе Часового Яра. Оккупанты применяли против украинских воинов как бронетехнику, так и авиацию, и дроны.
- 20 июня для усиления обороны в Часов Яр передислоцировали бойцов 24 ОМБр.
- 27 июня представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил LIGA.net, что Силы обороны вытеснили российских оккупантов из микрорайона Канал в Часовом Яру.
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