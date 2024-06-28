24 ОМБр – про Часів Яр: Найзапекліші бої у районі каналу Сіверський Донець – Донбас
Ситуація у Часовому Яру та навколо нього залишається складною, найбільш запеклі бої тривають в районі каналу Сіверський Донець — Донбас. Про це повідомила пресслужба 24 окремої механізованої бригади.
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За словами військових, загарбники знищують Часів Яр різним озброєнням, застосовують велику кількість FPV-дронів і б'ють скидами по українських бійцях.
"Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців і колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V", атакують безупинно в лоб і намагаються обійти його з флангів", – розповідає пресслужба.
Воїни додають, що ресурс ворога "нескінченний": на заміну ліквідованим окупантам звозять усе нових і нових.
"Нам потрібно більше вогневих засобів, більше дронів, більше вашої підтримки", – додали бійці 24 ОМБр.
- 13 червня 2024 року у ЗСУ повідомляли про три доби майже безперервного штурму росіян у районі Часового Яру. Окупанти застосовували проти українських воїнів як бронетехніку, так і авіацію, й дрони.
- 20 червня для посилення оборони до Часового Яру передислокували бійців 24 ОМБр.
- 27 червня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив LIGA.net, що Сили оборони витіснили російських окупантів з мікрорайону Канал у Часовому Яру.
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