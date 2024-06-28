24 ОМБр – про Часів Яр: Найзапекліші бої у районі каналу Сіверський Донець – Донбас

Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців і колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V"

Боєць 24 ОМБр (Фото: Пресслужба бригади)

Ситуація у Часовому Яру та навколо нього залишається складною, найбільш запеклі бої тривають в районі каналу Сіверський Донець — Донбас. Про це повідомила пресслужба 24 окремої механізованої бригади.

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За словами військових, загарбники знищують Часів Яр різним озброєнням, застосовують велику кількість FPV-дронів і б'ють скидами по українських бійцях.

"Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців і колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V", атакують безупинно в лоб і намагаються обійти його з флангів", – розповідає пресслужба.

Воїни додають, що ресурс ворога "нескінченний": на заміну ліквідованим окупантам звозять усе нових і нових.

"Нам потрібно більше вогневих засобів, більше дронів, більше вашої підтримки", – додали бійці 24 ОМБр.

Фронт в районі Часового Яру (Карта: DeepState)

13 червня 2024 року у ЗСУ повідомляли про три доби майже безперервного штурму росіян у районі Часового Яру. Окупанти застосовували проти українських воїнів як бронетехніку, так і авіацію, й дрони.

20 червня для посилення оборони до Часового Яру передислокували бійців 24 ОМБр.

27 червня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив LIGA.net, що Сили оборони витіснили російських окупантів з мікрорайону Канал у Часовому Яру.

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