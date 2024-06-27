Сили оборони вибили окупантів з мікрорайону Канал у Часовому Яру – речник ЗСУ

Станом на зараз тривають дві штурмові дії, окупанти намагаються прорватися до Часового Яру

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони витіснили російських окупантів з мікрорайону Канал у Часовому Яру Донецької області. Це LIGA.net підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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"Сили оборони дійсно витіснили російські сили з мікрорайону Канал у місті Часів Яр Донецької області", – заявив він.

Волошин додав, що станом на зараз на Краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів прорватися в районі Часового Яру, тривають дві штурмові дії.

Раніше російські загарбники намагалися обійти Канал з флангів та атакувати напряму. На якийсь час їм вдалося зайняти зруйновані будівлі.

Фронт в районі Часового Яру (Карта: DeepState)

13 червня 2024 року у ЗСУ повідомляли про три доби майже безперервного штурму росіян у районі Часового Яру. Окупанти застосовували проти українських воїнів як бронетехніку, так і авіацію та дрони.

20 червня для посилення оборони до Часового Яру передислокували бійців 24 ОМБр.

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