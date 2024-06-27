Силы обороны выбили оккупантов из микрорайона Канал в Часовом Яре – спикер ВСУ
Силы обороны вытеснили российских оккупантов из микрорайона Канал в Часовом Яре Донецкой области. Это LIGA.net подтвердил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
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"Силы обороны действительно вытеснили российские силы из микрорайона Канал в городе Часов Яр Донецкой области", – заявил он.
Волошин добавил, что по состоянию на данный момент на Краматорском направлении оккупанты не отказываются от намерений прорваться в районе Часового Яра, продолжаются два штурмовых действия.
Ранее российские захватчики пытались обойти Канал с флангов и атаковать напрямую. На время им удалось занять разрушенные здания.
- 13 июня 2024 года в ВСУ сообщали о трех сутках почти непрерывного штурма россиян в районе Часова Яра. Оккупанты применяли против украинских воинов как бронетехнику, так и авиацию и дроны.
- 20 июня для усиления обороны в Часов Яр передислоцировали бойцов 24 ОМБр.
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