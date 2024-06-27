Силы обороны выбили оккупантов из микрорайона Канал в Часовом Яре – спикер ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны вытеснили российских оккупантов из микрорайона Канал в Часовом Яре Донецкой области. Это LIGA.net подтвердил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Силы обороны действительно вытеснили российские силы из микрорайона Канал в городе Часов Яр Донецкой области", – заявил он.

Волошин добавил, что по состоянию на данный момент на Краматорском направлении оккупанты не отказываются от намерений прорваться в районе Часового Яра, продолжаются два штурмовых действия.

Ранее российские захватчики пытались обойти Канал с флангов и атаковать напрямую. На время им удалось занять разрушенные здания.

Фронт в районе Часова Яра (Карта: DeepState)
Фронт в районе Часова Яра (Карта: DeepState)

Смотрите также: Видео с экшн-камер бойцов: KRAKEN показал кадры ожесточенных боев за Часов Яр

Часов ЯрвойнаканалНазар Волошин