Силы обороны отошли из микрорайона Канал в Часовом Яре – спикер ВСУ

Остаться в микрорайоне, в который уже зашли оккупанты, было опасно для украинских бойцов, заявил Назар Волошин

Фото: ЕРА / 24TH MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE HANDOUT

Подразделения Сил обороны отошли с позиций в микрорайоне Канал в Часовом Яре. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, было "нецелесообразно" удерживать микрорайон, в который вошли российские оккупанты.

"Ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командованием отойти на более защищенные, более заготовленные позиции", – сказал Волошин.

Еще 27 июня он заявлял LIGA.net, что Силы обороны вытеснили российских оккупантов из микрорайона Канал.

13 июня 2024 года в ВСУ сообщали о трех сутках почти непрерывного штурма россиян в районе Часового Яра. Оккупанты применяли против украинских воинов как бронетехнику, так и авиацию, а также дроны.

20 июня для усиления обороны в Часов Яр передислоцировали бойцов 24 ОМБр.

1 июля Волошин сообщил, что оккупанты концентрируют усилия на отрезке возле Часового Яра – Клещеевки, Андреевки и Ивановского.

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