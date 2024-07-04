Сили оборони відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру – речник ЗСУ

Залишатися у мікрорайоні, в який вже зайшли окупанти, було небезпечно для українських бійців, заявив Назар Волошин

Фото: ЕРА / 24TH MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE HANDOUT

Підрозділи Сил оборони відійшли з позицій у мікрорайоні Канал у Часовому Яру. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, було "недоцільно" утримувати мікрорайон, в який зайшли російські окупанти.

"Адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було ухвалено рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції", – сказав Волошин.

Ще 27 червня він заявляв LIGA.net, що Сили оборони витіснили російських окупантів з мікрорайону Канал.

13 червня 2024 року у ЗСУ повідомляли про три доби майже безперервного штурму росіян у районі Часового Яру. Окупанти застосовували проти українських воїнів як бронетехніку, так і авіацію, а також дрони.

20 червня для посилення оборони до Часового Яру передислокували бійців 24 ОМБр.

1 липня Волошин повідомив, що окупанти концентрують зусилля на відтинку біля Часового Яру – Кліщіївки, Андріївки й Іванівського.

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