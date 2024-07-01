Окупанти зосереджуються на відтинку біля Часового Яру – Кліщіївки. Речник ЗСУ назвав мету

Росія намагається захопити Часів Яр, Кліщіївку й Калинівку для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська

Часів Яр (Фото: ЕРА/OLEG PETRASIUK)

Російські окупаційні війська концентрують зусилля на відтинку біля Часового Яру – Кліщіївки, Андріївки й Іванівського. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, продовжуються бої в районах Часового Яру, Кліщіївки й Калинівки.

"Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська <...> Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часового Яру", – сказав Волошин.

Армія ворога артилерійськими обстрілами, скидами з дронів-камікадзе, ланцетами прикриває проведення штурмових дій своїми підрозділами, додав речник ОСУВ "Хортиця".

Загалом за минулий тиждень у районі Часового Яру окупанти 1286 разів обстріляли позиції Сил оборони різним озброєнням, а також скинули 128 КАБів на цьому напрямку.

Фронт в районі Часового Яру (Карта: DeepState)

13 червня 2024 року у ЗСУ повідомляли про три доби майже безперервного штурму росіян у районі Часового Яру. Окупанти застосовували проти українських воїнів як бронетехніку, так і авіацію, й дрони.

20 червня для посилення оборони до Часового Яру передислокували бійців 24 ОМБр.

27 червня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив LIGA.net, що Сили оборони витіснили російських окупантів з мікрорайону Канал у Часовому Яру.

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