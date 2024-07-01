Оккупанты сосредотачиваются на отрезке у Часового Яра – Клещеевки. Спикер ВСУ назвал цель

Россия пытается захватить Часов Яр, Клещеевку и Калиновку для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска

Часов Яр (Фото: ЕРА/OLEG PETRASIUK)

Российские оккупационные войска концентрируют усилия на отрезке возле Часового Яра – Клещеевки, Андреевки и Ивановского. Об этом LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, продолжаются бои в районах Часового Яра, Клещеевки и Калиновки.

"Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска <...> Враг активно проводит артиллерийское воздействие, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Часового Яра", – сказал Волошин.

Армия врага артиллерийскими обстрелами, сбросами с дронов-камикадзе, ланцетами прикрывает проведение штурмовых действий своими подразделениями, добавил спикер ОСГВ "Хортица".

Всего за прошедшую неделю в районе Часового Яра оккупанты 1286 раз обстреляли позиции Сил обороны разным вооружением, а также сбросили 128 КАБ на этом направлении.

Фронт в районе Временного Яра (Карта: DeepState)

13 июня 2024 года в ВСУ сообщали о трех сутках почти непрерывного штурма россиян в районе Часового Яра. Оккупанты применяли против украинских воинов как бронетехнику, так и авиацию, и дроны.

20 июня для усиления обороны в Часов Яр передислоцировали бойцов 24 ОМБр.

27 июня представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил LIGA.net, что Силы обороны вытеснили российских оккупантов из микрорайона Канал в Часовом Яре.

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