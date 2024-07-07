Радио Свобода показало, как выглядит микрорайон "Канал" в Часовом Яру – фото

Микрорайон Канал во Временном Яру (Фото: Радио Свобода)

Журналисты Радио Свобода показали, как выглядит микрорайон "Канал" в Часовом Яру – Силы обороны отошли с него на более выгодные позиции 4 июля.

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На опубликованных корреспондентами спутниковых снимках видно, что в "Канале" не уцелело ни одного здания: пятиэтажки, из которых составлялся район, россияне превратили в руины.

Там, где раньше были деревья и другая растительность, теперь выжжена земля и воронки от управляемых авиационных бомб, артиллерии и другого вооружения, которым Часов Яр обстреливают оккупанты.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил LIGA.net, что Силы обороны контролируют обстановку вокруг Часового Яра.

По его словам, оккупанты всячески пытаются раздобыть господствующие высоты, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и обстреливать Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск.

Спутниковое фото: Радио Свобода

Спутниковое фото: Радио Свобода

На днях назад Волошин подтвердил уход украинских военных из "Канала". Он объяснил, что находиться в зоне, переполненной россиянами, было опасно для жизни и здоровья военных.

10 июня Волошин сообщил, что главной линией обороны ВСУ во Временном Яру является канал Северский Донец – Донбасс.

20 июня бойцов 24 ОМБр имени короля Даниила передислоцировали во Времен Яр, ситуацию там назвали сверхтяжелой.

28 июня 24 бригада сообщила: ситуация во Временном Яру и вокруг него остается сложной, наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец – Донбасс.

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