Forbes писал о 99 000 уничтоженных россиян на востоке. Спикер ВСУ прокомментировал

За три месяца по всему восточному направлению фронта российские войска потеряли 82 000 человек, заявил Назар Волошин

Часов Яр (Фото: ЕРА/Press service of 24 Mechanized brigade handout)

С апреля по июнь в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российская оккупационная армия потеряла 82 000 человек – речь идет о восточном направлении в общем. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер "Хортицы" Назар Волошин, комментируя информацию Forbes о якобы 99 000 ликвидированных россиянах.

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Согласно данным журналистов Forbes, с начала кампании в Часовом Яру российские военные потеряли 99 000 человек. Хотя не все они погибли непосредственно в Часовом Яру, значительная их часть понесла потери в этом регионе, писало издание.

По словам Волошина, цифра с одной стороны близка к реальности, с другой – все же преувеличена.

"Я не стану спорить с экспертами. Но в отношении Часового Яра цифра слишком большая. Там цифра за все время активной вражеской операции по уничтожению микрорайона "Канал" составляет около 5000 личного состава", – сказал представитель ВСУ.

В целом в зоне ответственности "Хортицы" вражеские потери составили:

→ апрель – более 24 000;

→ май – почти 26 000;

→ июнь – почти 32 000.

10 июня Волошин сообщил, что главной линией обороны ВСУ во Временном Яру является канал Северский Донец – Донбасс.

20 июня бойцов 24 ОМБр имени короля Даниила передислоцировали в Часов Яр, ситуацию там назвали сверхтяжелой.

28 июня 24 бригада сообщила: ситуация в Часовом Яру и вокруг него остается сложной, наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец – Донбасс.

4 июля Силы обороны отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру с целью сохранения собственной жизни и здоровья.

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