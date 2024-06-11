"Ракета пішла за ціллю!" 110 бригада показала відео, як збила російську "сушку"
110 окрема механізована бригада показала відео знищення чергового ворожого літака Су-25.
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Військові повідомили, що пілот армії РФ залетів до зони відповідальності бригади.
"Часу на те, щоб пошкодувати про свій нерозумний вчинок у нього було небагато – від моменту пуску ракети до моменту влучання в борт", – йдеться в повідомленні бійців.
У ранковому зведенні про втрати окупантів Генштаб повідомляв, що знищено ще один російський літак – 359-й від початку повномасштабної війни.
ДОВІДКА. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.
- Бійці 110 бригади регулярно збивають російські "сушки" на Донеччині, травень видався особливо "врожайним".
- Загалом від початку повномасштабної війни РФ втратила 359 літаків і 326 гелікоптерів.
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