110 окрема механізована бригада показала відео знищення чергового ворожого літака Су-25.

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Військові повідомили, що пілот армії РФ залетів до зони відповідальності бригади.

"Часу на те, щоб пошкодувати про свій нерозумний вчинок у нього було небагато – від моменту пуску ракети до моменту влучання в борт", – йдеться в повідомленні бійців.

У ранковому зведенні про втрати окупантів Генштаб повідомляв, що знищено ще один російський літак – 359-й від початку повномасштабної війни.

ДОВІДКА. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.

Бійці 110 бригади регулярно збивають російські "сушки" на Донеччині, травень видався особливо "врожайним".

Загалом від початку повномасштабної війни РФ втратила 359 літаків і 326 гелікоптерів.

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