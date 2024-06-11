Сили оборони знищили літак Су-25 та ліквідували 1100 окупантів за добу
Сили оборони за минулу добу знищили російський літак та ліквідували 1100 окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
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У вечірньому зведенні зазначалося, що було знищено літак Су-25 на Покровському напрямку у Донецькій області.
Втрати окупантів на 11 червня 2024 року склали:
→ особового складу ‒ близько 520 850 (+1100);
→ танків ‒ 7902 (+23);
→ бойових броньованих машин ‒ 15 176 (+32);
→ артилерійських систем – 13 690 (+46);
→ РСЗВ – 1099 (+1);
→ засобів ППО ‒ 842 (+5);
→ літаків – 359 (+1);
→ гелікоптерів – 326 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 023 (+13);
→ крилатих ракет ‒ 2278 (+0);
→ кораблів/катерів ‒ 28 (+0);
→ підводних човнів – 1 (+0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 18 676 (+58);
→ спеціальної техніки ‒ 2288 (+21).
- 13 травня 110 бригада повідомила про збиття ще одного штурмовика Су-25.
- 23 травня захисники зі 110-ї збили черговий штурмовик Су-25 окупантів.
- 25 травня бригада повідомила про збиття ще одного Су-25.
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