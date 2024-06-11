Сили оборони знищили літак Су-25 та ліквідували 1100 окупантів за добу

Винищувач Су-25 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Сили оборони за минулу добу знищили російський літак та ліквідували 1100 окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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У вечірньому зведенні зазначалося, що було знищено літак Су-25 на Покровському напрямку у Донецькій області.

Втрати окупантів на 11 червня 2024 року склали:

→ особового складу ‒ близько 520 850 (+1100);

→ танків ‒ 7902 (+23);

→ бойових броньованих машин ‒ 15 176 (+32);

→ артилерійських систем – 13 690 (+46);

→ РСЗВ – 1099 (+1);

→ засобів ППО ‒ 842 (+5);

→ літаків – 359 (+1);

→ гелікоптерів – 326 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 023 (+13);

→ крилатих ракет ‒ 2278 (+0);

→ кораблів/катерів ‒ 28 (+0);

→ підводних човнів – 1 (+0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 18 676 (+58);

→ спеціальної техніки ‒ 2288 (+21).

ДОВІДКА Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.

13 травня 110 бригада повідомила про збиття ще одного штурмовика Су-25.

23 травня захисники зі 110-ї збили черговий штурмовик Су-25 окупантів.

25 травня бригада повідомила про збиття ще одного Су-25.

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