Силы обороны уничтожили самолет Су-25 и ликвидировали 1100 оккупантов за сутки
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили российский самолет и ликвидировали 1100 окупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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В вечерней сводке отмечалось , что был уничтожен самолет Су-25 на Покровском направлении в Донецкой области.
Потери окупантов на 11 июня 2024 года составили:
→ личного состава – около 520 850 (+1100);
→ танков – 7902 (+23);
→ боевых бронированных машин – 15176 (+32);
→ артиллерийских систем – 13690 (+46);
→ РСЗО – 1099 (+1);
→ средства ПВО ‒ 842 (+5);
→ самолетов – 359 (+1);
→ вертолетов – 326 (+0);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 11023 (+13);
→ крылатые ракеты – 2278 (+0);
→ корабли / катера – 28 (+0);
→ подводные лодки – 1 (+0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 18 676 (+58);
→ специальная техника – 2288 (+21).
- 13 мая 110 г. бригада сообщила об сбитии еще одного штурмовика Су-25.
- 23 мая защитники из 110 сбили очередной штурмовик Су-25 оккупантов.
- 25 мая бригада сообщила избиение еще одного Су-25.
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