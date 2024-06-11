Силы обороны уничтожили самолет Су-25 и ликвидировали 1100 оккупантов за сутки

Истребитель Су-25 (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили российский самолет и ликвидировали 1100 окупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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В вечерней сводке отмечалось , что был уничтожен самолет Су-25 на Покровском направлении в Донецкой области.

Потери окупантов на 11 июня 2024 года составили:

→ личного состава – около 520 850 (+1100);

→ танков – 7902 (+23);

→ боевых бронированных машин – 15176 (+32);

→ артиллерийских систем – 13690 (+46);

→ РСЗО – 1099 (+1);

→ средства ПВО ‒ 842 (+5);

→ самолетов – 359 (+1);

→ вертолетов – 326 (+0);

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 11023 (+13);

→ крылатые ракеты – 2278 (+0);

→ корабли / катера – 28 (+0);

→ подводные лодки – 1 (+0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 18 676 (+58);

→ специальная техника – 2288 (+21).

СПРАВКА Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя денно и нощно при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя денно и нощно при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.

13 мая 110 г. бригада сообщила об сбитии еще одного штурмовика Су-25.

23 мая защитники из 110 сбили очередной штурмовик Су-25 оккупантов.

25 мая бригада сообщила избиение еще одного Су-25.

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