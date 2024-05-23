Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко заявили, что сбили штурмовик Су-25 оккупантов. Военные опубликовали соответствующее видео на странице бригады в Facebook.

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"Московиты до сих пор не могут понять, что мы не дадим им возможности засорять наше воздушное пространство своим летающим железом. Будем сбивать и дальше!" – подписали они ролик.

Воины напомнили, что 18 мая уже сбили российскую "сушку" в Донецкой области.

СПРАВКА Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.