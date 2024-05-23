Бійці 110 ОМБр збили черговий російський штурмовик Су-25 – відео
Бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка заявили, що збили штурмовик Су-25 окупантів. Військові опублікували відповідне відео на сторінці бригади у Facebook.
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"Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі!" – підписали вони ролик.
Воїни нагадали, що 18 травня вже збили російську "сушку" на Донеччині.
ДОВІДКАСу-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.
- 4 травня бійці 110 бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
- 11 травня військовослужбовці 110 ОМБр збили ще один такий самий штурмовик окупантів.
- 13 травня 110 ОМБр повідомила про збиття чергового штурмовика Су-25.