Бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка заявили, що збили штурмовик Су-25 окупантів. Військові опублікували відповідне відео на сторінці бригади у Facebook.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі!" – підписали вони ролик.

Воїни нагадали, що 18 травня вже збили російську "сушку" на Донеччині.

ДОВІДКА Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.