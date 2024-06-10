ГУР: Росіяни намагалися ретельно ховати Су-57, не запускали до повітряного простору України

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що у РФ є ще близько 1500 літаків, які також здатні запускати ракети Х-69, Х-59 та КАБи

Су-57 (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Російські багатоцільові винищувачі Су-57, про ураження одного з яких стало відомо 9 червня, ніколи не заходили у повітряний простір України – ворог боявся втратити ці літаки. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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За його словами, реакція у Кремлі "гаряча та відчутна", оскільки росіяни намагалися ретельно ховати Су-57 всередині Росії та навіть не впускали їх до повітряного простору України.

"Зрештою відомо, що Росія завищувала характеристики цього літака з метою продажу, присутності на міжнародному ринку озброєнь. Зрештою не вберегли", – розповів Юсов.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що ураження Су-57 є "потужним ударом по авіапарку ворога". Втім, у Росії є ще близько 1500 літаків, які також здатні запускати ракети Х-69, Х-59 та КАБи.

8 червня 2024 року на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області Росії було уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Згодом Юсов повідомив, що могло бути уражено два таких літаки, а не один. Станом на 10 червня точнішої інформації з цього приводу не було, інформація досі перевіряється.

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