У Росії могло бути вражено не один, а два новітні Су-57. ГУР уточнює

За даними ГУР, вже є дані про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів у результаті ураження Су-57

Су-57 (Фото - ПАТ "Компания "Сухой")

На території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії могло бути уражено не один, а два багатоцільові винищувачі держави-агресора Су-57. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Він відмовився озвучувати засоби, якими було уражено російський літак.

"Справді, це дуже добрі новини для України. Це перше бойове ураження цього "надсучасного" літака, який Росія позиціонує як літак п’ятого покоління, втім у багатьох в світі щодо цього є сумніви", – сказав Юсов.

Однак, як наголосив представник ГУР, "це ще не все", і є дані, що потребують уточнення. Зокрема, є інформація, що уражених літаків Су-57 могло бути два.

Також є дані про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів.

Він наголосив, що літаки Су-57 завдають ударів, не заходячи у повітряний простір України, по цивільній інфраструктурі, саме по мирних об'єктах.