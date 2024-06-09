В России могли быть поражены не один, а два новейших Су-57. ГУР уточняет

По данным ГУР, уже есть данные о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов в результате поражения Су-57

Су-57 (Фото - ПАО "Компания "Сухой")

На территории аэродрома Ахтубинск в Астраханской области России могли быть поражены не один, а два многоцелевых истребителя государства-агрессора Су-57. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Он отказался озвучивать средства, которыми был поражен российский самолет.

"Действительно, это очень хорошие новости для Украины. Это первое боевое поражение этого "сверхсовременного" самолета, который Россия позиционирует как самолет пятого поколения, однако у многих в мире по этому поводу есть сомнения", – сказал Юсов.

Однако, как отметил представитель ГУР, "это еще не все", и есть данные, требующие уточнения. В частности, есть информация, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два.

Также есть данные о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов.

Он подчеркнул, что самолеты Су-57 наносят удары, не заходя в воздушное пространство Украины, по гражданской инфраструктуре, именно по мирным объектам.