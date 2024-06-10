ГУР: Россияне пытались прятать Су-57, не запускали в воздушное пространство Украины

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что у РФ есть еще около 1500 самолетов, которые также способны запускать ракеты Х-69, Х-59 и КАБы

Су-57 (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Российские многоцелевые истребители Су-57, о поражении одного из которых стало известно 9 июня, никогда не заходили в воздушное пространство Украины – враг боялся потерять эти самолеты. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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По его словам, реакция в Кремле "горячая и ощутимая", поскольку россияне пытались тщательно прятать Су-57 внутри России и даже не впускали их в воздушное пространство Украины.

"В конце концов известно, что Россия завышала характеристики этого самолета с целью продажи, присутствия на международном рынке вооружений. В итоге не уберегли", – рассказал Юсов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что поражение Су-57 является "мощным ударом по авиапарку врага". Впрочем, в России еще около 1500 самолетов, которые также способны запускать ракеты Х-69, Х-59 и КАБы.

8 июня 2024 года на территории аэродрома Ахтубинск в Астраханской области России был поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

Позже Юсов сообщил, что могло быть поражено два таких самолета, а не один. По состоянию на 10 июня более точной информации на этот счет не было, информация до сих пор проверяется.

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