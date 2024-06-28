Бійці Національної гвардії збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області. Про це повідомила пресслужба військових.

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"Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт", – йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що знищили ворожу авіацію за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

На відео видно, що літак збили ще 23 червня, однак кадри опублікували тільки 28-го.

ДОВІДКА Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.

У ранковому зведенні Генштабу за 28 червня було вказано, що знищено ще один російський літак – уже 360-й від початку повномасштабної війни.

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