Бойцы Национальной гвардии сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба военных.

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"Гвардейцы обнаружили враждебный Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что уничтожили вражескую авиацию с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

На видео видно, что самолет сбили еще 23 июня, однако кадры опубликовали только 28-го.

СПРАВКА Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя денно и нощно при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя денно и нощно при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.

В утренней сводке Генштаба за 28 июня было указано, что уничтожен еще один российский самолет – уже 360-й с начала полномасштабной войны.

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