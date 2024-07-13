Россия двойным ударом убила под Харьковом людей и ранила 22, среди них – ребенок

Россия двойным ударом убила под Харьковом людей и ранила 22, среди них – ребенокдополнено
Днем 13 июля российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Буды в Харьковском районе, в результате чего есть жертвы и раненые. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов.
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Сначала глава ОВА сообщил, что осколочное ранение получил 24-летний мужчина.
Впоследствии Синегубов заявил, что россияне нанесли повторный удар по Будам, появилась информация о новых пострадавших и одном погибшем. В общей сложности, по предварительным данным, ранения получили 16 человек, девятерых госпитализировали, среди них – ребенок.
Также пострадала карета "скорой", прибывшей по вызову после повторного удара.
ДОПОЛНЕНО в 17:46. Количество погибших увеличилось до двух, пострадавших – до 22, заявил Синегубов.
- Утром 3 июля 2024 года российская авиация нанесла серию ударов УАБ по Боровой Харьковской области. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Также РФ ударила по Русской Лозовой.
- Позже в тот же день Россия сбросила три авиабомбы на Харьков, из-под завалов достали ребенка.
- В ночь на 8 июля в результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе Харькова возник пожар в частном доме, пострадали две женщины.
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