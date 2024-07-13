Россия двойным ударом убила под Харьковом людей и ранила 22, среди них – ребенок

Девять из 16 пострадавших госпитализировали в результате российского удара по поселку Буды в Харьковской области

Олег Синегубов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Днем 13 июля российские оккупационные войска нанесли удар по поселку Буды в Харьковском районе, в результате чего есть жертвы и раненые. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Сначала глава ОВА сообщил, что осколочное ранение получил 24-летний мужчина.

Впоследствии Синегубов заявил, что россияне нанесли повторный удар по Будам, появилась информация о новых пострадавших и одном погибшем. В общей сложности, по предварительным данным, ранения получили 16 человек, девятерых госпитализировали, среди них – ребенок.

Также пострадала карета "скорой", прибывшей по вызову после повторного удара.

ДОПОЛНЕНО в 17:46. Количество погибших увеличилось до двух, пострадавших – до 22, заявил Синегубов.

Утром 3 июля 2024 года российская авиация нанесла серию ударов УАБ по Боровой Харьковской области. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Также РФ ударила по Русской Лозовой.

Позже в тот же день Россия сбросила три авиабомбы на Харьков, из-под завалов достали ребенка.

В ночь на 8 июля в результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе Харькова возник пожар в частном доме, пострадали две женщины.

Читайте также: Сикорский: Польша рассматривает сбивание российских ракет над Украиной