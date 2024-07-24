В Волчанске Россия уже потеряла большую часть бригады и "сточила" два танковых полка – ВСУ

Российские бригады на Харьковском направлении иногда теряют по несколько десятков окупантов в день, отметил спикер группировки "Харьков"

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

С начала наступления на севере Харьковщины россияне потеряли в Волчанске большую часть одной бригады и "сточили" два танковых полка. Об этом в комментарии для LIGA.net сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

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По его словам, с 10 мая россияне потеряли в Волчанске большую часть своей 138-й мотострелковой бригады и "сточили" 83-й и 157-й танковый полки.

Штатная численность мотострелковых бригад в армии РФ – до 5000 личного состава, а у танковых полков – 94 единицы техники.

Спикер отметил, что российские бригады на Харьковском направлении иногда теряют по несколько десятков оккупантов в день - это подтверждается и пленными, и радиоперехватами захватчиков.

По состоянию на данный момент россияне вынуждены вводить новые резервы или перебрасывать подразделения с других направлений, рассказал Саранцев.

"То есть выглядит так: заходит бригада или полк, в течение нескольких недель атакует, несет бешеные потери, затыкает дыры резервами, постепенно переформируя штурмовые группы, уменьшая их количество, или количество задействованных в них людей", – пояснил он.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Военный добавил: если оккупанты привлекают резервы, то их подтягивают за "несколько часов", а для перебрасывания подразделения с другого направления захватчикам требуется несколько суток.

Спикер отметил, вряд ли российские пополнения заходят в 100% комплектации – при этом их потери в личном составе могут быть как 40%, так и больше. Саранский заметил, что "по учебнику" часть считается небоеспособной при потерях 30%.

Также он сообщил, что практически со всеми подразделениями РФ, которые сейчас воюют в Харьковской области, защитникам приходилось иметь дело и раньше.

"Например, 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота "отличилась" мародерством в Киевской области еще в начале широкомасштабного вторжения. 18-я мотострелковая дивизия 11 армейского корпуса также воевала на Харьковщине в 2022 году. в войне против Украины", – подытожил военный.

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