В Волчанске Россия уже потеряла большую часть бригады и "сточила" два танковых полка – ВСУ
С начала наступления на севере Харьковщины россияне потеряли в Волчанске большую часть одной бригады и "сточили" два танковых полка. Об этом в комментарии для LIGA.net сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.
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По его словам, с 10 мая россияне потеряли в Волчанске большую часть своей 138-й мотострелковой бригады и "сточили" 83-й и 157-й танковый полки.
Штатная численность мотострелковых бригад в армии РФ – до 5000 личного состава, а у танковых полков – 94 единицы техники.
Спикер отметил, что российские бригады на Харьковском направлении иногда теряют по несколько десятков оккупантов в день - это подтверждается и пленными, и радиоперехватами захватчиков.
По состоянию на данный момент россияне вынуждены вводить новые резервы или перебрасывать подразделения с других направлений, рассказал Саранцев.
"То есть выглядит так: заходит бригада или полк, в течение нескольких недель атакует, несет бешеные потери, затыкает дыры резервами, постепенно переформируя штурмовые группы, уменьшая их количество, или количество задействованных в них людей", – пояснил он.
Военный добавил: если оккупанты привлекают резервы, то их подтягивают за "несколько часов", а для перебрасывания подразделения с другого направления захватчикам требуется несколько суток.
Спикер отметил, вряд ли российские пополнения заходят в 100% комплектации – при этом их потери в личном составе могут быть как 40%, так и больше. Саранский заметил, что "по учебнику" часть считается небоеспособной при потерях 30%.
Также он сообщил, что практически со всеми подразделениями РФ, которые сейчас воюют в Харьковской области, защитникам приходилось иметь дело и раньше.
"Например, 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота "отличилась" мародерством в Киевской области еще в начале широкомасштабного вторжения. 18-я мотострелковая дивизия 11 армейского корпуса также воевала на Харьковщине в 2022 году. в войне против Украины", – подытожил военный.
- Саранцев также сообщил, что россияне "уменьшили аппетиты" на севере Харьковщины и отказались от оккупации областного центра, однако все равно мечтают подойти к нему на расстояние пушечного выстрела – потому и упорно атакуют в районе Липцев.
- Больше о ситуации в Харьковской области читайте в большом тексте LIGA.net : Морская пехота и "Ахмат". Зачем россияне опрокидывают свежие силы на Харьковщину.
- 21 июля спикер группировки "Хортица" сообщил, что Россияне перебросили дополнительные штурмовые группы, в том числе из морпехов ТОФ в населенный пункт Глубокое на севере Харьковщины, чтобы подготовиться к наступательным действиям. Кроме этого, проходят перегруппировка и ротация захватчиков в районе Волчанска.
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