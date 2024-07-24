В Харькове пятый прилет за день: Россия бьет ракетами

Оккупанты целый день бьют по Харькову, снова ударили по промышленной зоне

Иллюстративное фото: Минобороны РФ

Днем 24 июля Россия нанесла очередной ракетный удар по Харькову – это уже пятый за день прилет по городу. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Пятый "прилет" по городу за сегодня и снова по промышленной зоне", – написал он в 14:17.

Позже он сообщил, что в результате удара пострадали шесть человек, им оказывают помощь.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что россияне ударили по Холодногорскому району.

В 14:13 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Утром 24 июля Россия нанесла удары по Харькову – прилеты были в районе частного сектора, в результате чего вспыхнул пожар в одном из домов, а также в промышленной зоне.

Позже Россия снова атаковала ракетами Харьков – попала в инфраструктурный объект, из-за чего возник сильный пожар.

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