Росія вдарила ракетами по Харкову: зайнялась пожежа на цивільному інфраструктурному обʼєкті
24 липня Росія атакувала ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт у Харкові – на місці влучання сильна пожежа. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється, зазначила місцева влада.
Зранку Росія завдала ударів по Харкову. Прильоти були у районі приватного сектору, внаслідок чого спалахнула пожежа в одному з будинків, а також у промисловій зоні.
У ніч проти 20 липня російські війська атакували залізницю у Харківській області – четверо працівників поранені, а курсування поїздів зазнало змін.
23 липня Терехов повідомив, що до середини осені поточного року у Харкові можуть запровадити диференційовані повітряні тривоги – окремо для міста й області.
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