Росія вдарила ракетами по Харкову: зайнялась пожежа на цивільному інфраструктурному обʼєкті

Це вже друга атака на місто за 24 липня

Харків. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/ ANDREY KRAVCHENKO)

24 липня Росія атакувала ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт у Харкові – на місці влучання сильна пожежа. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється, зазначила місцева влада.

Зранку Росія завдала ударів по Харкову. Прильоти були у районі приватного сектору, внаслідок чого спалахнула пожежа в одному з будинків, а також у промисловій зоні.

У ніч проти 20 липня російські війська атакували залізницю у Харківській області – четверо працівників поранені, а курсування поїздів зазнало змін.

23 липня Терехов повідомив, що до середини осені поточного року у Харкові можуть запровадити диференційовані повітряні тривоги – окремо для міста й області.

Читайте також: Росія подвійним ударом вбила під Харковом людей та поранила 22, серед них – дитина