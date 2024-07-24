РФ ударила ракетами по Харькову: загорелся пожар на гражданском инфраструктурном объекте

Это уже вторая атака на город за 24 июля

Харьков. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/ANDREY KRAVCHENKO)

24 июля Россия атаковала ракетами был атакован инфраструктурный объект в Харькове – на месте попадания сильный пожар. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется, отметили местные власти.

Утром Россия нанесла удары по Харькову. Прилеты были в районе частного сектора, в результате чего вспыхнул пожар в одном из домов, а также в промышленной зоне.

В ночь на 20 июля российские войска атаковали железную дорогу в Харьковской области – четверо работников ранены, а курсирование поездов претерпело изменений.

23 июля Терехов сообщил, что к середине осени текущего года в Харькове могут ввести дифференцированные воздушные тревоги – отдельно для города и области.

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