РФ ударила ракетами по Харькову: загорелся пожар на гражданском инфраструктурном объекте
24 июля Россия атаковала ракетами был атакован инфраструктурный объект в Харькове – на месте попадания сильный пожар. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется, отметили местные власти.
Утром Россия нанесла удары по Харькову. Прилеты были в районе частного сектора, в результате чего вспыхнул пожар в одном из домов, а также в промышленной зоне.
В ночь на 20 июля российские войска атаковали железную дорогу в Харьковской области – четверо работников ранены, а курсирование поездов претерпело изменений.
23 июля Терехов сообщил, что к середине осени текущего года в Харькове могут ввести дифференцированные воздушные тревоги – отдельно для города и области.
Читайте также: Россия двойным ударом убила под Харьковом людей и ранила 22, среди них – ребенок