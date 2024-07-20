Россия ударила по железной дороге в Харьковской области – ранены работники

Повреждены здания и подвижной состав самой железной дороги

Укрзализныця. Иллюстративное изображение

В ночь на 20 июля российские войска атаковали железную дорогу на Харьковской области – четверо работники получили ранения, а курсирование поездов претерпело изменения.

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По данным Укрзализныци, незначительные ранения в результате обстрела получили четверо железнодорожники.

Также повреждены здания и подвижной состав железной дороги.

Также в результате российской атаки, повреждена контактная сеть на выезде из Харькова, поезда сообщением Киев-Харьков отправились с опозданием. Теперь движение возобновили. Также задерживается поезд "Интерсити" в Краматорск.

Пассажиров довезут до места назначения с помощью пересадок.

В результате ночной российской атаки "шахедами" на Киев в ночь на 20 июля, в Соломенском районе зафиксировано падение фрагментов вражеского дрона.

Также российские военные атаковали "шахед" объект энергетической инфраструктуры в Конотопском районе Сумской области.

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