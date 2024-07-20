Ночная атака "шахедов": в Соломенском районе Киева упали обломки дрона

20 июля в Киеве и нескольких областях была объявлена воздушная тревога – Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В результате ночной российской атаки "шахедами" на Киев, в Соломенском районе зафиксировано падение фрагментов вражеского дрона. Об этом сообщили в КМВА.

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В КМВА заверили – пока данных по разрушениям или пострадавшим нет, информация уточняется.

20 июля в Киеве и нескольких областях была объявлена воздушная тревога – Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов-камикадзе в сторону региона.

Позже в столичной мэрии заявили о работе ПВО в Киевской области – в Киеве и области были слышны взрывы.

8 июля РФ нанесла массированный удар по Украине 38 ракетами – ПВО уничтожило 30 из них. Тогда под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет.

В Шевченковском районе Киева из-за массированной ракетной атаки России 8 июля был разрушен целый подъезд жилого дома. Погибли 13 человек, из них пятеро детей. Это самое большое количество убитых Россией людей в одном жилом доме в столице, с начала широкомасштабной войны.

В результате воздушной атаки на Киев поздно вечером 17 июля в Дарницком районе Киева предварительно зафиксировано падение обломков.

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