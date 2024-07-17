Воздушная атака на Киев: предварительно есть падение обломков в Дарницком районе
В результате воздушной атаки на Киев поздно вечером 17 июля в Дарницком районе Киева предварительно зафиксировано падение обломков. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
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Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.
Мэр Киева Виталий Кличко также написал, что в Дарницком районе, по предварительной информации, есть возгорание между жилым домом и учебным заведением. Подразделения направляются на место.
В 22:58 он писал о взрывах на левом берегу столицы – работали силы противовоздушной обороны.
Тревога в столице была объявлена как из-за угрозы ударных дронов, так и из-за ракетной опасности (был взлет МиГ-31К).
- 8 июля РФ нанесла массированный удар по Украине 38 ракетами – ПВО уничтожило 30 из них. Тогда под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет.
- В Шевченковском районе Киева из-за массированной ракетной атаки России 8 июля был разрушен целый подъезд жилого дома. Погибли 13 человек, из них пятеро детей. Это самое большое количество убитых Россией людей в одном жилом доме в столице, с начала широкомасштабной войны.
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