Воздушная атака на Киев: предварительно есть падение обломков в Дарницком районе

Иллюстративное фото: Depositphotos

В результате воздушной атаки на Киев поздно вечером 17 июля в Дарницком районе Киева предварительно зафиксировано падение обломков. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко также написал, что в Дарницком районе, по предварительной информации, есть возгорание между жилым домом и учебным заведением. Подразделения направляются на место.

В 22:58 он писал о взрывах на левом берегу столицы – работали силы противовоздушной обороны.

Тревога в столице была объявлена ​​как из-за угрозы ударных дронов, так и из-за ракетной опасности (был взлет МиГ-31К).

8 июля РФ нанесла массированный удар по Украине 38 ракетами – ПВО уничтожило 30 из них. Тогда под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет.

В Шевченковском районе Киева из-за массированной ракетной атаки России 8 июля был разрушен целый подъезд жилого дома. Погибли 13 человек, из них пятеро детей. Это самое большое количество убитых Россией людей в одном жилом доме в столице, с начала широкомасштабной войны.

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