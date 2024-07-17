Повітряна атака на Київ: попередньо, є падіння уламків у Дарницькому районі

Повітряна атака на Київ: попередньо, є падіння уламків у Дарницькому районідоповнено
Внаслідок повітряної атаки на Київ пізно ввечері 17 липня в Дарницькому районі Києва попередньо зафіксовано падіння уламків, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що йдеться про дрон.
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Інформація щодо можливих руйнувать чи потерпілих уточнюється.
Кличко написав, що у Дарницькому районі, за попередньою інформацією, є загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи прямують на місце.
О 22:58 він писав про вибухи на лівому березі столиці – працювали сили протиповітряної оборони.
Тривогу у столиці було оголошено як через загрозу ударних дронів, так і через ракетну небезпеку (був зліт МіГ-31К).
ДОПОВНЕНО О 23:38. Рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого дрона, повідомив Кличко.
- 8 липня РФ завдала масованого удару по Україні 38 ракетами – ППО знищила 30 із них. Тоді під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит у столиці.
- У Шевченківському районі Києва через масовану ракетну атаку Росії 8 липня було зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. Загинули 13 людей, із них п'ятеро дітей. Це найбільша кількість вбитих Росією людей в одному житловому будинку в столиці, від початку широкомасштабної війни.
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