Повітряна атака на Київ: попередньо, є падіння уламків у Дарницькому районі

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Внаслідок повітряної атаки на Київ пізно ввечері 17 липня в Дарницькому районі Києва попередньо зафіксовано падіння уламків, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що йдеться про дрон.

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Інформація щодо можливих руйнувать чи потерпілих уточнюється.

Кличко написав, що у Дарницькому районі, за попередньою інформацією, є загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи прямують на місце.

О 22:58 він писав про вибухи на лівому березі столиці – працювали сили протиповітряної оборони.

Тривогу у столиці було оголошено як через загрозу ударних дронів, так і через ракетну небезпеку (був зліт МіГ-31К).

ДОПОВНЕНО О 23:38. Рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого дрона, повідомив Кличко.

8 липня РФ завдала масованого удару по Україні 38 ракетами – ППО знищила 30 із них. Тоді під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит у столиці.

У Шевченківському районі Києва через масовану ракетну атаку Росії 8 липня було зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. Загинули 13 людей, із них п'ятеро дітей. Це найбільша кількість вбитих Росією людей в одному житловому будинку в столиці, від початку широкомасштабної війни.

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