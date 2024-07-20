Нічна атака "шахедів": у Солом'янському районі Києва впали уламки дрона

20 липня у Києві та кількох областях була оголошена повітряна тривога – Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів

Робота ППО (Фото: Telegram)

Внаслідок нічної російської атаки "шахедами" на Київ, у Соломʼянському районі зафіксовано падіння фрагментів ворожого дрона. Про це повідомили у КМВА.

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У КМВА запевнили – наразі даних щодо руйнувань чи потерпілих немає, інформація уточнюється.

20 липня у Києві та кількох областях була оголошена повітряна тривога – Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів-камікадзе у бік регіону.

Пізніше в столичній мерії заявили про роботу ППО в Київській області – у Києві та області було чути вибухи.

8 липня РФ завдала масованого удару по Україні 38 ракетами – ППО знищила 30 із них. Тоді під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит у столиці.

У Шевченківському районі Києва через масовану ракетну атаку Росії 8 липня було зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. Загинули 13 людей, із них п'ятеро дітей. Це найбільша кількість вбитих Росією людей в одному житловому будинку в столиці, від початку широкомасштабної війни.

Внаслідок повітряної атаки на Київ пізно ввечері 17 липня в Дарницькому районі Києва попередньо зафіксовано падіння уламків.

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