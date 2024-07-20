Силы обороны уничтожили 13 дронов ночью: один из них неустановленного типа

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram)

В ночь на 20 июля Россия атаковала регионы ракетами и дронами. Силы обороны уничтожили 13 из 16 беспилотников, один из которых был неустановленного типа. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Россия ударили тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", одной крылатой ракетой "Искандер-К", 16 "шахедами" и одним дроном неустановленного типа.

В результате противовоздушного боя Силы обороны сбили 13 воздушных целей:

→ 12 ударных "шахедов";

→ один дрон неустановленного типа.

Россия атаковала Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области.

В результате ночной российской атаки "шахедами" на Киев в ночь на 20 июля, в Соломенском районе зафиксировано падение фрагментов вражеского дрона.

Также российские военные атаковали "шахедом" объект энергетической инфраструктуры в Конотопском районе Сумской области.

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