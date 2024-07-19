"Знаковое событие". Украина сбила Искандер, которым РФ атаковала Одесскую область 18 июля

Работа ПВО (Фото: Telegram)

Силам обороны удалось сбить ракету "Искандер-М", которой Россия 18 июля атаковала Одесскую область. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Ракета ОТРК "Искандер", вчера атаковавшая Одесскую область, была сбита. Знаковое событие", – написал он.

Плетенчук акцентировал, что несколько предыдущих ракет России били по портовой инфраструктуре.

Утром Силы обороны Юга Украины отчитались о том, что вечером 18 июля российские войска атаковали Одесскую область, вероятно, "Искандером-М".

24 июня российская армия атаковала Одессу двумя ракетами – одна из них попала в складские помещения торговой сети.

4 июля в результате российского ракетного удара по Одесскому району погиб человек, семь раненых, повреждена гражданская портовая инфраструктура.

В ночь на 10 июля российские оккупационные войска атаковали ракетами портовую инфраструктуру Одесской области, погибли два человека.

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