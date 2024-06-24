Ракетный удар по Одесской области: пострадали три человека, повреждены склады – фото

Фото: Полиция Одесской области

В результате утреннего российского ракетного удара по Одессе повреждены складские помещения торговой сети, а также жилые дома и автомобили рядом: три человека пострадали. Об этом сообщила прокуратура Одесской области.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Глава ОВА Олег Кипер сообщил о трех пострадавших: 19-летнем парне и двух мужчинах в возрасте 50 и 58 лет. Их госпитализировали.

Фото: Полиция Одесской области

Осмотр места ракетного удара продолжается, полный перечень разрушений и повреждений еще устанавливается. Информация о количестве потерпевших уточняется.

Утром 24 июня российские оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру Одессы – вследствие этого возник пожар.

Воздушные силы сообщали, что российская армия атаковала Одесскую область двумя ракетами – вероятно, Искандер-К.

Читайте также: 72 частных дома, восемь многоэтажек и 13 зданий: какие последствия удара по Киевской области 23 июня