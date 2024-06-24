Две ракеты, вероятно, Искандер-К: Воздушные силы рассказали об атаке на Одесскую область

Следствие удара по Одессе 24 июня (Фото: Полиция Одесской области)

24 июня российская армия атаковала Одесскую область двумя ракетами — предположительно, Искандер-К. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны юга Украины одна из ракет не достигла своей цели, отметили военные.

Утром 24 июня российские оккупанты попали по гражданской инфраструктуре Одессы – в результате этого возник пожар. Глава Одесской ОГА отметил, что известно о пострадавших людях в результате российской атаки – их количество уточняется.

Вечером 31 мая оккупанты нанесли удар по Одессе — предварительно, баллистической ракетой с кассетным боеприпасом, из-за этого были ранены два человека.

5 июня россияне нанесли ракетный удар по Одесской области – попали в туристическую гражданскую инфраструктуру.

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