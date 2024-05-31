Россия ударила по Одессе баллистикой с кассетным снарядом, ранены люди

Вид на Одессу с моря (Фото: ОВА)

Вечером 31 мая российские оккупационные войска нанесли удар по Одессе, предварительно баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, целью захватчиков стала припортовая инфраструктура города.

В результате атаки осколочные ранения получили 28-летняя девушка и 37-летний мужчина – оба в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Воздушную тревогу для области объявляли в 21:49. Воздушные силы предупредили о выходе баллистики, местные власти призвали людей пройти в укрытие до отбоя.

Вечером 29 апреля российские войска атаковали Одессу. Сначала было известно о 32 раненых, среди которых двое детей и беременная женщина.

В результате удара повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома и дворец Одесской юридической академии.

В Силах обороны рассказали, что на месте российского удара по Одессе можно наблюдать следы от шрапнели. Предварительно оккупанты попали в прибрежную зону боеприпасом, предназначенным для уничтожения живой силы.

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