Росія вдарила по Одесі балістикою з касетним снарядом, поранені люди

Вид на Одесу з моря (Фото: ОВА)

Ввечері 31 травня російські окупаційні війська завдали удару по Одесі, попередньо балістичною ракетою з касетним боєприпасом. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, ціллю загарбників стала припортова інфраструктура міста.

Внаслідок атаки осколкових поранень дістали 28-річна дівчина та 37-річний чоловік – обидва у стані середнього ступеня тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Повітряну тривогу для області оголошували о 21:49. Повітряні сили попередили про вихід балістики, місцева влада закликала людей пройти в укриття до відбою.

Увечері 29 квітня російські війська атакували Одесу. Спершу було відомо про 32 поранених, серед яких — двоє дітей та вагітна жінка.

Унаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки та палац Одеської юридичної академії.

У Силах оборони розповіли, що на місці російського удару по Одесі можна спостерігати сліди від шрапнелі. Попередньо окупанти поцілили у прибережну зону боєприпасом, призначеним для знищення живої сили.

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