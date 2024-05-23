Померла 4-річна дівчинка, яка постраждала від обстрілу Одеси 29 квітня: уламок потрапив у серце
Дівчинка віком 4,5 року, яка постраждала внаслідок російського обстрілу Одеси 29 квітня, померла в лікарні 23 травня: кількість жертв унаслідок тієї атаки зросла до восьми. Про це повідомили мер Одеси Геннадій Труханов та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
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За даними ОВА, уламок російської ракети влучив у серце 4-річної Злати. Медики до останнього боролися за порятунок дитини.
За словами генпрокурора Андрія Костіна, РФ завдала удару балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом.
- Увечері 29 квітня російські війська атакували Одесу. Спершу було відомо про 32 поранених, серед яких — двоє дітей та вагітна жінка.
- Унаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки та палац Одеської юридичної академії.
- У Силах оборони розповіли, що на місці російського удару по Одесі можна спостерігати сліди від шрапнелі. Попередньо, окупанти поцілили у прибережну зону боєприпасом, призначеним для знищення живої сили.