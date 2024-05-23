Умерла 4-летняя девочка, пострадавшая от обстрела Одессы 29 апреля: осколок попал в сердце

По словам генпрокурора Андрея Костина, РФ нанесла удар баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом

Удар по Одессе 29 апреля (Фото: Facebook)

Девочка в возрасте 4,5 года, пострадавшая в результате российских обстрелов Одессы 29 апреля, скончалась в больнице 23 мая: количество жертв в результате той атаки возросло до восьми. Об этом сообщили мэр Одессы Геннадий Труханов и начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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По данным ОВА, обломок российской ракеты попал в сердце 4-летней Златы. Медики до последнего боролись за спасение ребенка.

По словам генпрокурора Андрея Костина, РФ нанесла удар баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом.