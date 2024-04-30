Увечері 29 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще понад 30 були травмовані. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін і оприлюднив відео удару по місту.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами генпрокурора, РФ завдала удару балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом.

"Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети", – заявив він.

Костін зазначив, що слідство має підстави вважати, що рішення про застосування окупантами саме такої зброї було ухвалене свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців.

29 квітня близько 18:30 окупанти завдали ракетного удару по Одесі.

Згодом голова Одеської ОВА Кіпер заявив, що росіяни вдарили по місту балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом.

Вранці 30 квітня Кіпер повідомив, що кількість загиблих внаслідок атаки зросла до п'яти – у лікарні помер чоловік 1960 року народження.

Читайте також: Росія вдарила по цивільній інфраструктурі в Харкові: одна людина загинула, є поранені (уточнено)