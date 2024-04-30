Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих зросла до п'яти – ОВА

Ввечері 29 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі: внаслідок атаки є загиблі та поранені

Наслідки удару по Одесі (Фото: Telegram Геннадія Труханова)

В Одесі зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару російських військових по місту 29 квітня. Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його даними, кількість загиблих зросла до п'яти – у лікарні помер чоловік 1960 року народження.

Кіпер повідомив, наразі в медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих, серед яких:

→ восьмеро людей у важкому стані;

→ четверо – у край важкому.

Зокрема серед постраждалих є чотирирічна дитина.

Ввечері 29 квітня Росія завдала удару по Одесі балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Плетенчук повідомив, що росіяни використали для удару по Одесі ракету зі шрапнеллю. За його словами, експерти все ще встановлюють тип озброєння, яким окупанти вдарили по місту.

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