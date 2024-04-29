Росіяни вдарили ракетою по Одесі. Четверо людей загинули, 28 поранено – фото

Олег Кіпер повідомив, що четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані

Наслідки удару по Одесі (Фото: Telegram Геннадія Труханова)

Ввечері 29 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його даними, внаслідок російської ракетної атаки загинули двоє людей та собака.

Ще 17 цивільних осіб постраждали. Щонайменше двоє поранених перебувають у важкому стані, їм надають необхідну допомогу.

Мер Одеси Геннадій Труханов показав фото наслідків російського ракетного удару по місту.

Telegram Геннадія Труханова

Telegram Геннадія Труханова

Telegram Геннадія Труханова

ДОПОВНЕНО О 20:25. Труханов повідомив, що вже відомо про 20 поранених внаслідок ворожої атаки.

ДОПОВНЕНО О 20:36. Труханов повідомив, що у лікарні померла жінка 1983 року народження. Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до трьох.

ДОПОВНЕНО О 21:10. Кількість загиблих зросла до чотирьох. Відомо про трьох загиблих жінок та одного чоловіка, заявив мер Одеси.

ДОПОВНЕНО О 21:18. Очільник Одеської ОВА повідомив, що за уточненою інформацією постраждали 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та п'яти років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані.