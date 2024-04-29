Росіяни вдарили ракетою по Одесі. Четверо людей загинули, 28 поранено – фото

Росіяни вдарили ракетою по Одесі. Четверо людей загинули, 28 поранено – фотодоповнено
Ввечері 29 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його даними, внаслідок російської ракетної атаки загинули двоє людей та собака.
Ще 17 цивільних осіб постраждали. Щонайменше двоє поранених перебувають у важкому стані, їм надають необхідну допомогу.
Мер Одеси Геннадій Труханов показав фото наслідків російського ракетного удару по місту.
ДОПОВНЕНО О 20:25. Труханов повідомив, що вже відомо про 20 поранених внаслідок ворожої атаки.
ДОПОВНЕНО О 20:36. Труханов повідомив, що у лікарні померла жінка 1983 року народження. Таким чином кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до трьох.
ДОПОВНЕНО О 21:10. Кількість загиблих зросла до чотирьох. Відомо про трьох загиблих жінок та одного чоловіка, заявив мер Одеси.
ДОПОВНЕНО О 21:18. Очільник Одеської ОВА повідомив, що за уточненою інформацією постраждали 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та п'яти років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані.
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