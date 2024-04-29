Россияне ударили ракетой по Одессе. Два человека погибли, 20 ранены – фото

Россияне ударили ракетой по Одессе. Два человека погибли, 20 ранены – фотодополнено
Вечером 29 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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По его данным, в результате российской ракетной атаки погибли два человека и собака.
Еще 17 гражданских лиц пострадали. По меньшей мере, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, им оказывают необходимую помощь.
Мэр Одессы Геннадий Труханов показал фотографии последствий российского ракетного удара по городу.
ДОПОЛНЕНО В 20:25. Труханов сообщил, что уже известно о 20 раненых в результате вражеской атаки.
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