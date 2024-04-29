Росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом

Ракета (Фото: Одеська ОВА)

Ввечері 29 квітня Росія завдала удару по Одесі балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його даними, такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки чи будівель.

Кіпер заявив, що станом на 22:00 четверо людей загинули. Ще один чоловік помер внаслідок інсульту, який спровокувала атака.

Очільник ОВА зазначив, що травми отримали 32 людини. 25 поранених перебувають у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай тяжкому стані. Ще шестеро дорослих також у реанімації.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни використали для удару по Одесі ракету зі шрапнеллю. За його словами, експерти все ще встановлюють тип озброєння, яким окупанти вдарили по місту.

"Але можу констатувати, що на стінах навколо ураженого об'єкта спостерігаються дірки від шрапнелі, яка використовується для знищення живої сили та ведення бойових дій. Але не для ударів по цивільній інфраструктурі та мирним жителям", – зазначив Плетенчук.

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