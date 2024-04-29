Россияне ударили по Одессе баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом

По состоянию на 22:00 известно о 32 раненых

Ракета (Фото: Одесская ОВА)

Вечером 29 апреля Россия нанесла удар по Одессе баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его данным, такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь людям, а не технике или зданиям.

Кипер заявил, что по состоянию на 22:00 четыре человека погибли. Еще один мужчина скончался в результате инсульта, спровоцированного атакой.

Глава ОВА отметил, что травмы получили 32 человека. 25 раненых находятся в больницах, в том числе двое детей и беременная женщина. Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть взрослых также в реанимации.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что россияне использовали для удара по Одессе ракету со шрапнелью. По его словам, эксперты все еще устанавливают тип вооружения, которым оккупанты ударили по городу.

"Но могу констатировать, что на стенах вокруг пораженного объекта наблюдаются дыры от шрапнели, используемой для уничтожения живой силы и ведения боевых действий. Но не для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям", — отметил Плетенчук.

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