В Одессе раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики

Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах

Одесса (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером 29 апреля в Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net.

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В 18:28 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для южных областей. В 18:29 корреспондент LIGA.net сообщил, что в Одессе раздался взрыв.

Глава областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах.

19 апреля 2024 года россияне атаковали порт "Южный" возле Одессы. Тогда целью стали два терминала по перевалке агропродукции, один из которых принадлежит сингапурской Дельта Уилмар.

Днем 20 апреля в результате очередного ракетного удара России по Одессе возникли пожары в частном секторе, были разрушены жилые дома.

Днем 21 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего пострадали четыре человека.

В ночь на 23 апреля Россия ударила "шахедами" по Одессе: в результате были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе.

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