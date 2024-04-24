Россия ударила по Одессе. Силы обороны юга: Атака могла обойтись в почти $10 млн
Во время утренней атаки Россия ударила в Одессе по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники – на этот раз атака могла обойтись врагу почти в $10 млн. Об этом сообщили Силы обороны юга.
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По данным военных, враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу.
В этот раз обошлось без жертв, военнослужащие Вооруженных Сил Украины на месте удара не находились.
Глава ОВА Олег Кипер ранее сообщал, что в результате удара по Одессе, пострадала 43-летняя женщина, около 30 домов были повреждены ударной волной: выбиты окна и стекло, в некоторых домах упали потолки.
- 19 апреля 2024 года россияне атаковали порт "Южный" возле Одессы. Тогда целью стали два терминала по перевалке агропродукции, один из которых принадлежит сингапурской Дельта Уилмар.
- Днем 20 апреля в результате очередного ракетного удара России по Одессе возникли пожары в частном секторе, были разрушены жилые дома.
- Днем 21 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего пострадали четыре человека.
- В ночь на 23 апреля Россия ударила "шахедами" по Одессе: в результате были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе.
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