Россия ударила по Одессе. Силы обороны юга: Атака могла обойтись в почти $10 млн

Одесса. Иллюстративное изображение, 23 апреля (Фото: ГСЧС)

Во время утренней атаки Россия ударила в Одессе по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники – на этот раз атака могла обойтись врагу почти в $10 млн. Об этом сообщили Силы обороны юга.

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По данным военных, враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу.

В этот раз обошлось без жертв, военнослужащие Вооруженных Сил Украины на месте удара не находились.

Глава ОВА Олег Кипер ранее сообщал, что в результате удара по Одессе, пострадала 43-летняя женщина, около 30 домов были повреждены ударной волной: выбиты окна и стекло, в некоторых домах упали потолки.

19 апреля 2024 года россияне атаковали порт "Южный" возле Одессы. Тогда целью стали два терминала по перевалке агропродукции, один из которых принадлежит сингапурской Дельта Уилмар.

Днем 20 апреля в результате очередного ракетного удара России по Одессе возникли пожары в частном секторе, были разрушены жилые дома.

Днем 21 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего пострадали четыре человека.

В ночь на 23 апреля Россия ударила "шахедами" по Одессе: в результате были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе.

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