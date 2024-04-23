В результате российского удара по городу в ночь на 23 апреля, пострадали девять человек, среди них четверо детей. Также повреждены жилые дома, произошел пожар. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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По данным службы, спасли 34 человека, 27 была оказана психологическая помощь.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 23 апреля Россия ударила "шахедами" по Одессе: в результате были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. Как рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения.

19 апреля 2024 года россияне атаковали порт "Южный" возле Одессы. Тогда целью стали два терминала по перевалке агропродукции, один из которых принадлежит сингапурской Дельта Уилмар.

Днем 20 апреля в результате очередного ракетного удара России по Одессе возникли пожары в частном секторе, были разрушены жилые дома.

Днем 21 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего пострадали четыре человека.

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