Девять пострадавших, повреждены дома: ГСЧС публикует кадры после удара по Одессе – видео
В результате российского удара по городу в ночь на 23 апреля, пострадали девять человек, среди них четверо детей. Также повреждены жилые дома, произошел пожар. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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По данным службы, спасли 34 человека, 27 была оказана психологическая помощь.
В ночь на 23 апреля Россия ударила "шахедами" по Одессе: в результате были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. Как рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения.
- 19 апреля 2024 года россияне атаковали порт "Южный" возле Одессы. Тогда целью стали два терминала по перевалке агропродукции, один из которых принадлежит сингапурской Дельта Уилмар.
- Днем 20 апреля в результате очередного ракетного удара России по Одессе возникли пожары в частном секторе, были разрушены жилые дома.
- Днем 21 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего пострадали четыре человека.
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