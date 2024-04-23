Внаслідок російського удару по місту вночі проти 23 квітня, постраждало дев'ятеро людей, серед них четверо дітей. Також пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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За даними служби, надзвичайники також врятували 34 людини, 27 була надана психологічна допомога.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ніч проти 23 квітня Росія вдарила "шахедами" по Одесі: внаслідок цього були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі. Як розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення.

19 квітня 2024 року росіяни атакували порт "Південний" біля Одеси. Тоді ціллю стали два термінали з перевалки агропродукції, один з яких належить сінгапурській Дельта Вілмар.

Вдень 20 квітня внаслідок чергового ракетного удару Росії по Одесі виникли пожежі в приватному секторі, були зруйновані житлові будинки.

Вдень 21 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого постраждали чотири людини.

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