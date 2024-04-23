Дев'ятеро постраждалих, пошкоджені будинки: ДСНС публікує кадри після удару по Одесі – відео
Внаслідок російського удару по місту вночі проти 23 квітня, постраждало дев'ятеро людей, серед них четверо дітей. Також пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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За даними служби, надзвичайники також врятували 34 людини, 27 була надана психологічна допомога.
У ніч проти 23 квітня Росія вдарила "шахедами" по Одесі: внаслідок цього були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі. Як розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення.
- 19 квітня 2024 року росіяни атакували порт "Південний" біля Одеси. Тоді ціллю стали два термінали з перевалки агропродукції, один з яких належить сінгапурській Дельта Вілмар.
- Вдень 20 квітня внаслідок чергового ракетного удару Росії по Одесі виникли пожежі в приватному секторі, були зруйновані житлові будинки.
- Вдень 21 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого постраждали чотири людини.
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